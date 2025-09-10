В Украине упростили прохождение ВВК: что изменится

ВЛК / © ТСН.ua

Правительство унифицирует правила прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) для всех Сил обороны. Теперь правила, ранее действовавшие для ВСУ, будут распространяться на военнослужащих СБУ, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Службы внешней разведки и Управления государственной охраны.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что изменится?

Единый стандарт. Все эти органы будут использовать единое расписание болезней для определения пригодности к военной службе.

Новые правила обзоров. Медосмотры для военных этих органов будут проводиться в собственных медучреждениях, а если их нет — в гражданских больницах по договорам.

Дистанционное прохождение ВЛК. Также правительство упростило прохождение медосмотров для военных, которые лечатся за границей более 12 месяцев. Они смогут пройти экспертизу дистанционно без необходимости возвращаться в Украину.

Эти изменения призваны упорядочить работу ВВК и обеспечить одинаковый подход ко всем военнослужащим, защищающим Украину.

Напомним, в Украине ввели новый механизм вручения повесток: теперь документ, отправленный по почте, официально считается врученным, что делает невозможным уклонение от мобилизации.

Согласно постановлению Кабмина №916 от 30 июля 2025 года, повестки на отправку к месту прохождения военной службы теперь могут направляться заказной почтовой отправкой. Ранее такой вид повесток вручался только лично под подпись, что создавало «юридическую серую зону».

В Одесской области мужчина угнал машину ТЦК, чтобы убежать от военкомов и не ехать на ВВК. 43-летний мужчина, несмотря на стоявшего рядом водителя, который должен был везти его на обследование в ВВК, внезапно перескочил на переднее сиденье и уехал.