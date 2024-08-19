В Украине упростят процедуру регистрации лекарственных средств: что теперь изменится

Изменения смягчат регуляторную нагрузку на фармацевтический рынок.
Правительство одобрило законопроект, упрощающий процедуру регистрации лекарственных средств, закупаемых ГП "Медицинские закупки Украины".
Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Минздрава.
Речь идет о регистрации препаратов, внесенных в перечень преквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) лекарственных средств, вакцин и лекарств, включенных в базу данных лекарственных средств, которые могут закупаться в рамках Чрезвычайного плана президента по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ.
В настоящее время законом о лекарственных средствах предусмотрена упрощенная процедура регистрации лекарственных средств, закупаемых уполномоченным на закупки лицом, для лекарственных средств, зарегистрированных компетентным органом Соединенных Штатов Америки, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады и применяемых на территории этих стран или компетентным органом Европейского Союза. по централизованной процедуре и применяются на территории государств-членов ЕС.
В этом перечне также предусмотрены изменения в новом законопроекте. Речь идет о лекарственных средствах, зарегистрированных в Великобритании, а также в государствах-членах Европейского Союза по децентрализованной процедуре.
Поставщики могут зарегистрировать лекарственные средства в течение одного месяца для поставки МЗУ, в то время как Государственный экспертный центр МОЗ Украины осуществляет экспертизу материалов при полной процедуре регистрации в течение 7 месяцев.
На зарегистрированное лекарство заявителю выдается удостоверение с указанием срока действия, в течение которого препарат разрешается к применению на территории Украины. Такой препарат может применяться на Украине в течение 5 лет со дня его государственной регистрации.
По истечении этого срока его дальнейшее применение возможно при перерегистрации.
Напомним, в Украине закон о легализации медицинского каннабиса вступил в силу 16 августа. Он регулирует его обращение в медицинских и промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.
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