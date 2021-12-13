В Украине усилили охрану мостов и электростанций — заявление Минобороны

В Украине усилили охрану мостов и электростанций — заявление Минобороны

Более 1000 военнослужащих ВСУ и сотни единиц военной техники круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны стратегических объектов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об усиленных мерах, которые предпринимаются для прикрытия мостов, ГЭС, АЭС и других важных инфраструктурных объектов из-за сложной ситуации возле границ Украины.

Такое заявление опубликовано на сайте Минобороны.

По ее словам, Российская Федерация периодически прибегает к практике опрокидывания и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и давления на соседние государства.

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"В настоящее время фиксируется постепенное опрокидывание российских подразделений, вооружения и военной техники к границе с Украиной", — заявила замминистра.

Чтобы противостоять угрозе, украинские военные усилили воздушное прикрытие мостов, электростанций и других стратегически важных объектов. Более 1000 военнослужащих ВСУ и сотни единиц военной техники круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны на угрожающих направлениях.

Также Анна Маляр отметила, что после российских учений в пункты постоянной дислокации возвращается только личный состав, а военная техника остается возле украинской границы. Такими действиями, по словам представительницы Минобороны, РФ хочет принудить к диалогу "по неудобным вопросам, которые крайне важны для РФ".

"Стратегическая цель – возобновление полного контроля над Украиной, а также срыв евроатлантических стремлений нашего государства", – заявила замминистра.

Напомним, ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия готова использовать против Украины 100 батальонных тактических групп.

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