В Украине усилили ответственность за сексуальные домагательства: что изменилось

В Украине теперь будут наказывать за слова, жесты, телодвижения, сообщения в переписке оскорбительного сексуального характера против личности. В Кодексе Украины появилась новая статья о "сексуальном домогательстве".

Об этом сообщила заместитель начальника отдела департамента превентивной деятельности Татьяна Ищенко-Ладная в эфире телемарафона.

"Этот закон касается не только домашнего насилия. Он вводит административную ответственность за новые виды правонарушений, которых раньше не было в Украине. Согласно этой статье, в случае умышленного совершения против желания лица унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или не вербально, в том числе с использованием электронных коммуникаций, лицо будет привлечено к административной ответственности", – объясняет Татьяна. Ищенко-Ладная.

Она добавила, что Нацполицией начать ряд тренингов для подразделений полиции с целью получения навыков эффективного реагирования на случаи сексуальных домогательств и предотвращения таких случаев.

Напомним, Украина полностью ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Конвенция Совета Европы (Стамбульская конвенция) устанавливает обязательства стран-подписантов содействовать предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия, защите и поддержке жертв, а также привлечению к ответственности лиц, совершающих такое насилие или потакающих ему своим бездействием. Этим документом все формы насилия (сексуальное, физическое, психологическое и экономическое) квалифицируются как уголовные преступления.