В Украине усилились рейды по контролю ношения масок: какая сумма штрафа

За последние два дня в Украине составлено 40581 постановление из-за пребывания лиц в общественных местах без масок.
В Украине за отсутствие или отказ носить маску в общественном месте, в частности транспорте, гражданам грозит штраф от 170 до 255 гривен.
Об этом сообщает Минздрав.
Только за последние два дня, 23-25 октября_ было составлено 4 888 админпротоколов за нарушение правил карантина и 40 581 постановление из-за пребывания лиц в общественных местах без защитных масок.
"Реанимация – это конвейер для трупов": почему нужно вакцинироваться против COVID-19
Административные протоколы составляли в большинстве по отношению к юридическим лицам. Речь идет о ч. 1 ст. 44-3 "Нарушение правил по карантину людей" УКУ об административных правонарушениях.
Санкция статьи предусматривает штраф: для граждан это от 17 000 до 34 000 гривен, для должностных лиц – от 34 000 до 170 000 гривен.
Напомним, с 23 сентября в Украине действует "желтый" уровень эпиднебезопасности. В настоящее время уже восемь областей находятся в "красной" зоне.
Как сообщалось, в ближайшие дни в "красную" зону карантина могут перевести еще 5 областей из-за сложной эпидситуации.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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