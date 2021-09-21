В Украине усиливают карантин: страна переходит из "зеленой" зоны в "желтую"

В Украине усиливают карантин: страна переходит из "зеленой" зоны в "желтую"

"Желтую" зону устанавливают с 23 сентября.

С четверга, 23 сентября, в Украине усилят карантин: будет установлено "желтый" уровень эпидемической опасности.

Решение приняла Государственная комиссии ТЭБ и ЧС 21 сентября, сообщила пресс-служба Кабмина.

Комиссия решила составлять с 00:00 23 сентября 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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"Применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания заявил, что эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается. Чтобы защитить граждан, власти решили усилить карантинные ограничения.

"Ограничение "желтой" и "красной" зоны не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждения недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны", — подчеркнул глава Кабмина.

Как сообщалось, в понедельник, 20 сентября, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря 2021 года. Речь идет о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации. Следует заметить, что ранее режим чрезвычайной ситуации в Украине действовал до 1 октября 2021 года.

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