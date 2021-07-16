Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Украине усиливают контроль государства над добычей полезных ископаемых

В Украине усиливают контроль государства над добычей полезных ископаемых

Алексей Данилов. Заседание СНБО 16 июля 2021.

Теперь полезные ископаемые будут находиться под особым контролем государства.

16 июля во Киеве состоялось заседание Совета Национальной Безопасности и Обороны. На нем рассмотрели 7 важных вопросов.

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Третий вопрос, который рассматривался на заседании СНБО — вопрос о стимулировании поиска и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое и критическое значение для экономики и обороноспособности Украины. Определены 137 видов сырья и полезных ископаемых, которые на сегодняшний день будут находиться под особым контролем нашего государства. Также со стороны Украины на их добычу более тщательно будут выдаваться лицензии, ведь мы видим, что происходит: к примеру, лицензии, которые имеют определенные компании на добычу меди — есть, но ни одного килограмма меди на территории Украины не добывают", — отметил Алексей Данилов.

Напомним, в Николаевской области СБУ разоблачила компании-загрязнители окружающей среды, которые находятся под санкциями СНБО. Правоохранители на производстве изъяли производственные комплексы асфальтово-бетонного завода, грузовые автомобили, бульдозер-погрузчик и экскаватор.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.