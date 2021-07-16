В Украине усиливают контроль государства над добычей полезных ископаемых

Теперь полезные ископаемые будут находиться под особым контролем государства.

16 июля во Киеве состоялось заседание Совета Национальной Безопасности и Обороны. На нем рассмотрели 7 важных вопросов.

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Третий вопрос, который рассматривался на заседании СНБО — вопрос о стимулировании поиска и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое и критическое значение для экономики и обороноспособности Украины. Определены 137 видов сырья и полезных ископаемых, которые на сегодняшний день будут находиться под особым контролем нашего государства. Также со стороны Украины на их добычу более тщательно будут выдаваться лицензии, ведь мы видим, что происходит: к примеру, лицензии, которые имеют определенные компании на добычу меди — есть, но ни одного килограмма меди на территории Украины не добывают", — отметил Алексей Данилов.

Напомним, в Николаевской области СБУ разоблачила компании-загрязнители окружающей среды, которые находятся под санкциями СНБО. Правоохранители на производстве изъяли производственные комплексы асфальтово-бетонного завода, грузовые автомобили, бульдозер-погрузчик и экскаватор.

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