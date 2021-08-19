В Украине усиливают контроль за карантином: почему и какие требования

В Украине усиливают контроль за карантином: почему и какие требования

В Украине есть тенденция к росту случаев коронавируса.

В Украине во всех регионах усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Соответствующее решение приняли Минздрав после анализа эпидемической ситуации, состояния тестирование на COVID-19, темпов вакцинации, а также для сдерживания распространения коронавируса.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

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"Сейчас ситуация с коронавируснойболезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное — помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемический жизни", — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Прежде всего в условиях пандемии граждане должны соблюдать противоэпидемические мероприятия, в частности:

носить маски в общественных зданиях и сооружениях, в общественном транспорте, при проведении массовых мероприятий;

соблюдать физическую дистанцию;

соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте

соблюдать режим самоизоляции лицами, подлежащими самоизоляции;

Кроме того, должны быть обновлены маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала из пунктов забора в лаборатории, проводящие исследования на COVID-19 методом ПЦР.

Соответствующее письмо прислали главам областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Напомним, в Украине фиксируется рост количества новых случаев COVID-19. Прирост больных происходит в нескольких областях.

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