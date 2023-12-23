В Украине усиливают защиту неба от "Шахедов": где самая тяжелая ситуация — ОП

Областные военные администрации продолжают работу над созданием дополнительных мобильных групп, полностью укомплектованных для оперативного реагирования на дроновые угрозы.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба.

По его словам, большинство российских беспилотников сбивают мобильные огневые группы.

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"Их работа эффективна и помогает экономить ракеты для уничтожения вражеских крылатых ракет и авиации", — отметил Алексей Кулеба.

Он отметил, что комплектование и усиление этих групп продолжается каждый день.

Какой регион враг атакует самое активное

Так же ежедневно враг совершает налеты группами "Шахедов".

“С особой интенсивностью враг атакует пограничные и прифронтовые регионы, в частности Херсонщину. С начала недели там около 500 обстрелов, выпущено более 2500 снарядов. Это в среднем по сто обстрелов в день”, – сообщил Алексей Кулеба.

По его информации, на этой неделе в Херсонской области два человека, к сожалению, погибли, еще 28 ранены. Среди них четверо детей.

Напомним, Иран в дальнейшем предоставляет агрессору России ударные беспилотники "Shahed-131/136" для нанесения ударов по Украине. Российское командование планирует разместить оборудование, по меньшей мере, в двух регионах.

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