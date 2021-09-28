В Украине усилят борьбу с видеопиратами: что грозит пользователям онлайн-кинотеатров

В Украине усилят борьбу с видеопиратами: что грозит пользователям онлайн-кинотеатров

За 5 лет киберполиция закрыла более 100 украинских онлайн-кинотеатров.

Общественный союз "Чистое небо" и Департамент киберполиции Национальной полиции договорились вместе бороться против нелегального использования аудиовизуального контента.

Об этом говорится 28 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Руководитель Инициативы "Чистое небо" Вячеслав Миенко и начальник департамента киберполиции Александр Гринчак поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве.

Правообладателей контента призывают активнее обращаться в полицию в случае его нелегального использования.

Сотрудничать "Чистое небо" и киберполиции начали еще 5 лет назад. За это время, как сообщил Вячеслав Миенко, закрыли более сотни пиратских онлайн-кинотеатров.

И в полиции, и в общественной инициативе надеются, что в ближайшее время народные депутаты усилят уголовную ответственность за видеопиратство и выделят в отдельную статью ответственность за его финансирование, то есть платное пользование услугами онлайн-кинотеатров тоже будет считаться правонарушением.

Новости Украины: общественный союз "Чистое небо" и Департамент киберполиции сопротивляются пиратству

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