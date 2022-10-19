В Украине усилят контроль за отпуском рецептурных лекарств: что именно изменится

Изменения в законодательство начнут действовать через три месяца со дня прекращения или отмены военного положения.

Верховная Рада приняла закон об усилении контроля над отпуском лекарственных средств.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

По информации специалистов, закон усилит контроль за отпуском рецептурных лекарств в Украине и сделает процесс прозрачным и безопасным. Также это решение является основой законодательной базы для полноценного внедрения электронного рецепта.

Изменения устанавливают:

запрет медицинским работникам назначать лекарственные средства, отпускаемые из аптечных учреждений по рецепту, без оформления соответствующего рецепта;

прямой запрет на уровне законодательства отпуска из аптечных заведений рецептурных лекарственных средств без рецепта, по недействительному рецепту или с нарушением установленного Минздрава порядка отпуска лекарственных средств.

Напомним, что ранее мы писали о том, как избежать выгорания и предотвратить депрессию.

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