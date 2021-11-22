В Украине усилят контроль за проверкой COVID-сертификатов

Луганская и Львовская области на этой неделе могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности.
Кабинет министров поручил соответствующим министерствам и ведомствам об усилении контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов.
Об этом шла речь во время сегодняшнего селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"По итогам совещания была дана задача соответствующим министерствам и ведомствам разработать вопрос усиления контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов", — говорится в сообщении.
Следует отметить, проверять "ковидные" сертификаты работники Госпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней, а также патрульная полиция начали с 21 октября.
Напомним, в Украине наблюдается положительная тенденция с заболеваемостью коронавирусом. В стране фиксируют уменьшение количества новых случаев заболевания COVID-19 и количества госпитализированных.
Читайте также:
- Более 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой: врач предупредила о смертельной угрозе пропуска COVID-прививки
- Прошли пик COVID: в Минздраве заявляют о положительной динамике, но боятся внезапной повторной волны
- Все о COVID-документах в "Действии": как и кто их может получить и что делать, если это не удается
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.