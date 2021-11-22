В Украине усилят контроль за проверкой COVID-сертификатов

В Украине усилят контроль за проверкой COVID-сертификатов

Луганская и Львовская области на этой неделе могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности.

Кабинет министров поручил соответствующим министерствам и ведомствам об усилении контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов.

Об этом шла речь во время сегодняшнего селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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"По итогам совещания была дана задача соответствующим министерствам и ведомствам разработать вопрос усиления контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов", — говорится в сообщении.

Следует отметить, проверять "ковидные" сертификаты работники Госпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней, а также патрульная полиция начали с 21 октября.

Напомним, в Украине наблюдается положительная тенденция с заболеваемостью коронавирусом. В стране фиксируют уменьшение количества новых случаев заболевания COVID-19 и количества госпитализированных.

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