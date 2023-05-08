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В Украине усилят контроль за сдачей экзаменов на водительское удостоверение: что именно изменится

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Украине усилят контроль за сдачей экзаменов на водительское удостоверение: что именно изменится

Новая система контроля исключит возможность вмешательства в экзамен для будущих водителей.

В Украине экзамены на водительское удостоверение будут проходить по усиленному режиму. Автомобили, на которых проходят практику, будут оборудованы видеофиксацией со звуком и камерой наблюдения.

Об этом сообщили на правительственном портале.

Как стало известно, автомобили для сдачи практического экзамена будут оснащены видеофиксацией со звуком, камерой наблюдения с углом обзора 360 градусов. Камера в салоне будет фиксировать положение рук и ног кандидата в водителе, а также рук и ног экзаменатора.

"Проект "Оптимизация сервисных центров МВД, принимающих теоретические и практические экзамены" направлен на усовершенствование процесса сдачи этих экзаменов и усиление контроля за ним. Количество сервисных центров МВД, где будут принимать теоретические и практические экзамены, уменьшится. Но все они будут обеспечены прозрачными условиями для экзаменационной деятельности”, – пишет Правительственный портал.

Там также добавили, что экзаменационные классы для экзаменов тоже претерпевают преобразование. Там появятся:

  • системы перекрестной видеофиксации с записью звука (4 камеры в разных углах и без слепых зон);
  • FACE-ID.

Именно это исключит возможность вмешательства в теоретический экзамен посторонних лиц.

Автомобили сервисных центров МВД для сдачи практического экзамена будут оснащены:

  • видеофиксацией со звуком;
  • камерой наблюдения с углом обзора 360°;
  • трекером авто;
  • видеорегистратором впереди и сзади автомобиля.

Напомним, что в результате ДТП на трассе М-14 "Одесса-Новоазовск", погибла депутат Вознесенского городского совета Татьяна Бобриниченко.

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Дата публикации
Просмотры
3911
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