В Украине усилят контроль за сдачей экзаменов на водительское удостоверение: что именно изменится

Новая система контроля исключит возможность вмешательства в экзамен для будущих водителей.
В Украине экзамены на водительское удостоверение будут проходить по усиленному режиму. Автомобили, на которых проходят практику, будут оборудованы видеофиксацией со звуком и камерой наблюдения.
Об этом сообщили на правительственном портале.
Как стало известно, автомобили для сдачи практического экзамена будут оснащены видеофиксацией со звуком, камерой наблюдения с углом обзора 360 градусов. Камера в салоне будет фиксировать положение рук и ног кандидата в водителе, а также рук и ног экзаменатора.
"Проект "Оптимизация сервисных центров МВД, принимающих теоретические и практические экзамены" направлен на усовершенствование процесса сдачи этих экзаменов и усиление контроля за ним. Количество сервисных центров МВД, где будут принимать теоретические и практические экзамены, уменьшится. Но все они будут обеспечены прозрачными условиями для экзаменационной деятельности”, – пишет Правительственный портал.
Там также добавили, что экзаменационные классы для экзаменов тоже претерпевают преобразование. Там появятся:
- системы перекрестной видеофиксации с записью звука (4 камеры в разных углах и без слепых зон);
- FACE-ID.
Именно это исключит возможность вмешательства в теоретический экзамен посторонних лиц.
Автомобили сервисных центров МВД для сдачи практического экзамена будут оснащены:
- видеофиксацией со звуком;
- камерой наблюдения с углом обзора 360°;
- трекером авто;
- видеорегистратором впереди и сзади автомобиля.
Напомним, что в результате ДТП на трассе М-14 "Одесса-Новоазовск", погибла депутат Вознесенского городского совета Татьяна Бобриниченко.
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