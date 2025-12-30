В Украине усилятся морозы: прогноз погоды на Новый год

Мороз в Украине / © ТСН.ua

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о приближении арктической воздушной массы именно на новогодние праздники. Температура воздуха местами упадет до -14 градусов, что будет сопровождаться периодическим снегом.

Об этом Диденко написала в Сети.

По данным синоптика, на Украину надвигается очередная воздушная масса арктического происхождения, то есть — похолодание.

31 декабря и 1 января усилятся морозы. Ночью ожидается -7…-14 градусов, днем до -2…-7 градусов.

«С периодическим снежком и усиленным сра…падом», — отметила Диденко.

Уже с 3 января в Украине прогнозируется потепление.

К слову, накануне синоптик Игорь Кибальчич предупредил о приходе настоящей зимы в Украину из-за циклонов над Восточной Европой, которые принесут ежедневные снегопады и стабильные морозы. Самой холодной станет новогодняя ночь. В течение первых дней января снежная погода с метелями будет сохраняться на большей части территории, хотя на юге и Закарпатье днем возможны оттепели до +2 градусов.