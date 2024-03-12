В Украине успешно испытали мощный десятиместный бронеавтомобиль (фото)

В машине установлен специальный модуль, который позволяет обнаруживать цели на расстоянии более пяти километров как днем, так и ночью.

В Украине успешно провели испытания десятиместного специализированного бронеавтомобиля "Новатор". Авто имеет боевое дистанционное управление с модулем украинского производства "Таврия-14,5".

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Украинская бронетехника".

"БМ "Таврия-14,5" — боевая дистанционно управляемая ненаселенная турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов. С помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по враждебным целям в движении", — рассказали в компании.

Кроме того, модуль позволяет обнаруживать цели на расстоянии более пяти километров как днем, так и ночью. Уровень защиты в автомобиле имеет стандарты НАТО — STANAG 1. Бронирован также корпус и блоки системы управления вооружением.

"Использование скоростных маневренных бронированных автомобилей, оснащенных дистанционно-управляемыми боевыми модулями, не только обеспечивает дополнительные возможности вести бой на расстоянии, но и сохраняет жизнь военных", — отметили специалисты.

Напомним, что Украина получила от Германии новый пакет военной помощи.

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