В Украине успешно работает "гибридная ПВО": что это такое — объяснение министра

Предприятия украинского ВПК совместно с западными партнерами переоборудовают старую, еще советскую военную технику под передовые боеприпасы стандартов НАТО. Такие "гибридные" установки ПВО уже работают по назначению.

Об этом на брифинге по итогам года сообщил глава Министерства по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, передает Радио Свобода.

"История, которая называется FrankenSAM – это наше продуктивное сотрудничество с американскими партнерами, в котором мы взяли наши советские системы, их интегрировали с западными ракетами и пусковыми установками и получили на финише новое гибридное ПВО", – рассказал он.

По словам Камышина, такой подход позволяет экономить время, ведь разработка любой системы ПВО длится около пяти лет.

“Мы не ждем эти пять лет. Мы разрабатываем свои системы большие, сложные, дорогие, длинные, но параллельно мы разрабатываем то, что мы называем гибридной ПВО. Это быстрые решения, которые нам дают результаты уже этой зимой. Первые решения по портфелю проектов FrankenSAM уже работают на поле боя”, – подчеркнул он.

Напомним, в Соединенных Штатах активно работает так называемая программа FrankenSAM, которая объединяет передовые ракеты "земля-воздух" западных образцов с переоборудованными пусковыми установками советских времен или уже находящимися на вооружении в ВСУ радарами.

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