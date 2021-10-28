В Украине установлен очередной рекорд прививок от COVID-19: за сутки вакцинировали почти 292 тысячи человек

В Украине установлен очередной рекорд прививок от COVID-19: за сутки вакцинировали почти 292 тысячи человек

За сутки 27 октября провакцинировано 291 985 человек.

По состоянию на 28 октября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 16,5 млн прививок. 28 октября от COVID-19 вакцинировано рекордное количество украинцев – почти 292 тысячи.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 28 октября в Украине против COVID-19 вакцинировано 291 985 человек – это новый рекорд прививок. Одну дозу получили 212 684 человека, полностью иммунизированы – 79 301 человек. С начала вакцинальной кампании привито 9 576 177 человек, из них получили одну дозу – 9 576 175 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за границей)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 16 793 558 прививок.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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