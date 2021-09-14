В Украине установят специальные видеокамеры, которые будут "ловить" нарушителей карантина: подробности

В Украине установят специальные видеокамеры, которые будут "ловить" нарушителей карантина: подробности

Камеры, в частности, будут фиксировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

В Украине скоро появятся видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей. Их установят, в частности, в торговых центрах на уровне областей страны.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Liga.net.

Также, по его словам, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, планируются визиты в области, в отдельные заведения для объяснений или убеждение в том, что нормы работают эффективно. В областях, в частности, будут проводиться выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдаются социальных дистанций", — анонсировал Игорь Кузин.

Кроме того, главный санврач подтвердил, что несоблюдение масочного режима в Украине во время пандемии является огромной проблемой. Особенно это стало заметно в период ослабления карантина.

"Здесь будем работать с Нацполицией, чтобы обеспечить более активный контроль за соблюдением масочного режима... Запрещается нахождение в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время карантина без одетых средств индивидуальной защиты, что закрывают рот и нос. Это основная норма. Работник Нацполиции может выносить соответствующее постановление только в случае, если не соблюдается эта норма. Такой механизм есть и должен работать в Украине, он работает во всем мире", — добавил Кузин.

Напомним, Кабинет Министров Украины 13 сентября принял изменения к постановлению № 1236, устанавливающий новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Постановление вступает в силу через 7 дней с момента публикации.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Украина перейдет в "желтую" зону эпидемической опасности.

А тем временем Виталий Кличко заявил, что Киев готовится к серьезному локдауну. Вакцинация — сегодня главное условие для его предотвращения.

Коронавирус в Украине: карантин возвращается - Закарпатье переходит в "желтую" зону

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