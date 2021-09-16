В Украине установят спецкамеры для контроля за соблюдением карантина: Денисова предостерегла от вмешательства в личную жизнь

В Украине установят спецкамеры для контроля за соблюдением карантина: Денисова предостерегла от вмешательства в личную жизнь

Денисова отметила, что чем больше предполагается вмешательства в частную результате введения таких мер, тем весомее должны быть основания для его обоснования.

В Украине в торговых центрах планируется установить специальные камеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в местах массового скопления людей. В свою очередь, омбудсмен Людмила Денисова предостерегла от вмешательства в личную жизнь, если во время карантина в торговых центрах установят такие спецкамеры.

Об этом говорится в Telegram-канале Людмилы Денисовой.

Читайте также: "Сортировка" украинцев по вакцинации: какими будут новые правила во время карантина и что ограничат непривитым

"Подчеркиваю необходимость соблюдения владельцами и распорядителями в публичном и частном секторах требований законодательства в сфере защиты персональных данных при установлении систем видеонаблюдения. Следует помнить, что чем больше предполагается вмешательство в частную результате введения таких мер, тем весомее должны быть основания для его обоснования", — говорится в ее сообщении.

В связи с этим работники секретариата Уполномоченного Верховной Рады создали практический инструмент с рекомендациями и алгоритмами, чтобы обеспечить соблюдение действующего законодательства и международных стандартов в этой сфере в случае, если владелец во время карантина все же решит установить видеонаблюдение.

В частности, должно быть размещено сообщение, предупреждающее о том, что ведется видеонаблюдение, и объяснение, с какой целью это делается. Сам доступ к системам видеонаблюдения, записям, серверам и аналитическим данным, связанных с видеонаблюдением, должен быть ограниченным. Также рекомендуется вести реестр всех действий, совершаемых с персональными данными. Более подробно с рекомендациями можно ознакомиться здесь.

Также читайте Ляшко рассказал, когда ждать всеукраинский карантин

Напомним, в Волынской области обнаружили четыре вспышки коронавируса в образовательных учреждениях. Вспышки зафиксировали в трех школах и одном детском саду.

Как сообщалось, темпы распространения эпидемии коронавируса в Украине существенно ускорились за последние две недели. Количество новых случаев инфицирования, смертей и госпитализаций, еще две недели назад были подобны прошлогодних, продемонстрировали опережающий рост.

Читайте также:

Новости Украины: Виктор Ляшко рассказал, стоит ли нам ждать всеукраинский карантин

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку