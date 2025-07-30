В Украине утвердили "Дия.Картку" для госвыплат: подробности

Приложение "Дия" / © Государственная налоговая служба Украины/Facebook

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Кабинет министров Украины 30 июля утвердил решение о введении «Дия.Картки», через которую граждане смогут получать государственные выплаты.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Глава правительства отметила, что «Дия.Картка» изменит систему государственных выплат.

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«Введение Дия.Картки позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки. Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство — инструмент для контроля целевого использования средств», — говорится в сообщении премьера.

Она указала, что это особенно важно для запуска инициатив, которые имеют четкое назначение ассигнований:

«еМалятко»,

«еКнига»,

«Ветеранский спорт»,

«Пакет школяра».

Также на «Дию.Картку» можно будет получать выплаты по военным облигациям, пособия по безработице, поддержки для внутренне перемещенных лиц, пенсий и денежной помощи.

Напомним, еще в декабре 2024 года глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что ведомство вместе с банками создали «Дия.Картку» для получения помощи или других государственных выплат. Это означает, что украинцам больше не надо выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других госвыплат.

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