В Украине утвердили новый перечень громад для выплат помощи внутренне перемещенным лицам

В Минреинтеграции утвердили новый перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы.

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В декабре прошлого года был утвержден новый перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией. На его основе, в частности, внутренне перемещенным лицам производятся выплаты.

Этот список периодически обновляется соответствующим приказом Минреинтеграции.

Так, приказом от 9 февраля 2023 г. № 41 внесены изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

В обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской областях.

Также сообщается, что право на выплаты имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень как территории:

возможных боевых действий;

активных боевых действий;

временно оккупированы Российской Федерацией,

на которых не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации РФ.

Напомним, по состоянию на начало февраля 2023 года в Украине в настоящее время учтено 4,8 млн внутренне перемещенных лиц. Их реальное количество составляет около 7 млн.

С 1 января 2023 года автоматическое начисление пособия на проживание внутренне перемещенным лицам продлено.

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