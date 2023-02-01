В Украине утвердили новый порядок бронирования военнообязанных: подробности

Предприятия, принадлежащие к критически важным, могут забронировать до 50% своих военнообязанных работников сроком до полугода.

Недавно правительство утвердило новый порядок бронирования работников во время мобилизации. В Минэкономики рассказали, что количество военнообязанных будет зависеть от ситуации на фронте.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко.

Он добавил, что министерство имеет три сектора, на которые ориентируется. Это:

обеспечение потребностей ВСУ и других военных формирований;

функционирование экономики;

обеспечение потребностей населения.

"Количество забронированных военнообязанных будет зависеть от ситуации на фронте: как военном, так и экономическом", – сказал Фоменко.

Следует отметить, что согласно новому порядку бронирования работников предприятия, принадлежащие к критически важным, выполняют мобилизационные задания или производят товары, работы и услуги для военных, могут забронировать до 50% своих военнообязанных работников сроком до полугода.

Раньше мы рассказывали, кто в Украине имеет право на "бронь".

Мобилизация в Украине: кто из военнообязанных может получить бронь – Фоменко

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