В Украине утвердили переход на латиницу крымскотатарского языка

В 1992 году Курултай крымскотатарского народа принял решение о переходе на латиницу, однако на практике это решение так и не было выполнено до конца.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании, 22 сентября, утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики.

Об этом сообщает Урядовый портал.

Образовательный процесс на крымскотатарском языке будет переведен на использование латинской графики до 1 сентября 2025 года. Алфавит состоит из 31 буквы. Он базируется на решениях Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

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"Было проведено большое количество консультаций со специалистами — лингвистами, педагогами-практиками, авторами текстов, художниками. Важно то, что переход на латинскую графику поддерживают наши люди, которые находятся в оккупированном Крыму", — сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников .

По его словам, утверждение латинской графики — второе фундаментальное решение о крымских татарах в этом году — на уровне с принятием закона о коренных народах.

"Отныне крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые после 1991 года перешли или сейчас переходят на латинский алфавит", — отметил Резников.

Он напомнил, что латинский алфавит использует Азербайджан и Туркменистан. Узбекистан параллельно использует две азбуки, а в Казахстане сейчас идет переход на латиницу.

Крымскотатарский алфавит:

до 1929 года — письменность на арабской графической основе;

1929-1938 годы — письменность на латинской основе;

1938-1992 годы — письменность на основе кириллицы;

В 1992 году Курултай крымскотатарского народа принял решение о переводе алфавита на латинскую графику. 9 апреля 1997 года Верховный совет Крыма утвердил это решение курултая. При этом подчеркивалось на постепенном переходе с кириллицы на латиницу в период до 1 сентября 2002 года. Однако фактически переход на новый алфавит не состоялся.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине следует перейти на латиницу. Это предложение вызвало широкую дискуссию в обществе.

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