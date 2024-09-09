В Украине утверждены возрастные ограничения для водителей: кто может садиться за руль

В Украине для водителей действуют возрастные ограничения, отличающиеся в зависимости от категории транспортного средства. Ответственность за нарушение этих ограничений одинакова для всех.

Об этом пишет Волна.

Чтобы управлять разными видами транспортных средств в Украине, нужно иметь соответствующее водительское удостоверение. Водители мопедов и мотоциклов могут получить его с 16 лет, для легковых автомобилей и грузовиков — с 18 лет, для машин с прицепом и автопоездов — с 19 лет, а для автобусов — с 21 года.

Для получения водительского удостоверения в Украине нужно сдать теоретический и практический экзамены в сервисных центрах МВД. Человек, не достигший установленного возраста для управления транспортом, не получит документов на это право. Если водителю 16 лет, он может получить штраф в размере 3400 гривен за управление без документов. Если же водитель младше 16 лет, штраф выпишут его родителям.

Возрастной порог управления квадроциклами, легковыми и грузовыми автомобилями установлен на уровне 18 лет. Это касается категорий "В" (легковые автомобили) и "С" (грузовые автомобили до 7,5 тонн).

С 19 лет разрешено управлять транспортными средствами с тяжелыми прицепами, включающими категории "ВЭ" (легковой автомобиль с прицепом более 750 кг) и "СЭ" (грузовой автомобиль с прицепом).

Высокий возрастной порог для управления автобусами и микроавтобусами в Украине установлен на уровне 21 года. Это касается категории "D", позволяющей водить транспортные средства, предназначенные для перевозки более 8 пассажиров.

Напомним,

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