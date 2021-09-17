В Украине увеличат финансирование сектора безопасности и обороны: на что планируют потратить деньги

Секретарь СНБО отметил, что в 2022 году планируют обеспечить жильем ветеранов-военнослужащих.
СНБО принял решение об увеличении финансирования сектора безопасности и обороны.
Об этом 17 сентября во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Если у нас в 2021 году этот сектор финансировался с позиции 5,93%, то эта позиция будет увеличена. И в 2022 году будет запланирована и утверждена в бюджете, согласно решению СНБО, сумма 5,95% от ВВП, что будет составлять 319,4 миллиарда гривен. Эти деньги пойдут на то, что прежде всего будет увеличено финансовое обеспечение наших военных, находящихся в рядах ВСУ. Будет повышенное обеспечение тех людей, которые работают в полиции ", — пояснил Данилов.
Также секретарь СНБО отметил, что в 2022 году планируют обеспечить жильем ветеранов-военнослужащих.
"Все программы, которые были до сих пор проголосованы на заседании СНБО, а это касается наших ракетных программ, новейшего вооружения, военно-морских сил, программы по разведке, они будут профинансированы на 100%", — отметил Алексей Данилов.
Напомним, Данилов заявил о необходимости перехода в Украине на латиницу вместо кириллицы.