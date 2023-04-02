В Украине увеличат предельный возраст принятия на службу для офицеров

В Украине увеличат предельный возраст принятия на военную службу по контракту лиц офицерского состава – до 32 лет.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела военной кадровой политики Департамента кадровой политики Минобороны Украины полковник Сергей Литовченко.

По его словам, изменениями в Закон "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрели возможность увеличить с 30 до 32 лет (с учетом получения права на пенсию по выслуге лет по смешанной форме) предельный возраст принятия на военную службу по контракту лиц офицерского состава .

Речь идет о гражданах из числа военнослужащих, резервистов, военнообязанных, не имеющих воинских званий офицерского состава, и гражданах призывного возраста, получивших высшее образование по степени не ниже бакалавра и успешно завершивших курс военной подготовки офицерского состава.

Литовченко добавил, что на период действия военного положения на военную службу по контракту будут принимать также лиц офицерского состава военнослужащих из числа сержантов и старшин, не имеющих высшего образования, но не менее трех месяцев принимавших непосредственное участие в ведении военных (боевых) действий и не менее трех месяцев успешно исполняющих служебные обязанности в должностях лиц офицерского состава, с одновременным присвоением им первичного воинского звания офицерского состава "младший лейтенант".

"В то же время таким военнослужащим с целью повышения мотивации к военной службе и возможности реализации своего потенциала во время ее прохождения на офицерских должностях предоставляется возможность не позже шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения пройти соответствующий курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности", — добавил офицер.

Как сообщалось, в Украине обязали женщин встать на военный учет. Соответствующий приказ Министерства обороны уже вступил в силу. На учет военнообязанных теперь будут брать украинок, имеющих профессии, родственные военно-учетным специальностям, и пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Предельный возраст пребывания в запасе и военном резерве – 60 лет.

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