В Украине увеличат выплаты на детей с тяжелыми болезнями без установленной инвалидности

В Украине увеличат выплаты на детей с тяжелыми болезнями без установленной инвалидности

Соответствующее повышение денежной выплаты планируется на 1 января 2022 года.

В Украине повысят размер выплаты на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность. Помощь от государства станет больше с 1 января 2022 года. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 7 июля.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Кроме того, предусматривается назначение государственной социальной помощи и помощи на детей одиноким матерям без уменьшения ее размера, если центр занятости не сможет предложить им работу.



"Правительство сегодня поддержало соответствующую инициативу. Этим решением также предлагается назначении стипендии детям погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны", — написал глава правительства в Telegram.

Как сообщалось, в Украине хотят увеличить до 50 000 гривен помощь при рождении ребенка.

Напомним, Министерство социальной политики планирует предоставлять финансовую помощь малообеспеченным и безработным.

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