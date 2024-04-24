В Украине увеличили численность пограничников на 15 тыс. человек: в ГПСУ объяснили зачем

Государственную пограничную службу Украины увеличат на 15 тысяч человек, чтобы в дальнейшем защитить государственную границу.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Он подчеркнул, что ГПСУ – составная часть Сил обороны. Пограничники также формируют боевые подразделения, сейчас воюющие на линии фронта и защищающие границу с агрессорской Россией.

"Надо понимать: когда нужно будет взять под контроль всю нашу государственную границу – первыми будут оставаться пограничники. Нам нужно численное преимущество от того, что есть сейчас, чтобы иметь сейчас эти боевые подразделения", – рассказал Демченко.

По его словам, увеличивать количество пограничников будут в пределах мобилизации. Кроме того, добровольцы могут самостоятельно обращаться в центры комплектования ГПСУ.

Также Демченко отметил, что сейчас пограничная служба нуждается в операторах дронов, водителей и артиллеристов.

Напомним, 24 апреля народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в Украине увеличат численность пограничников. Решение было принято парламентариями. До конца года общее количество пограничников составит до 75 тыс. человек.

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