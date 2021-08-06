В Украине увеличили наказание за незаконную добычу полезных ископаемых: предусмотрено лишение свободы до 8 лет

Президент Зеленский подписал закон, которым введена уголовная ответственность за такие правонарушения.

В пятницу, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым усилена ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых, определяя такую деятельность как уголовное преступление.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отныне нарушителям правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также тем, кто будет заниматься незаконной добычей полезных ископаемых местного значения в значительном размере, грозит штраф в размере от 8500 до 13600 грн или ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

В случае, если стоимость незаконно добытых ископаемых в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан или незаконно добываются полезные ископаемые общегосударственного значения, предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 51 000 грн до 85 000 грн или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Если же добыча проводилась организованной группой и стала причиной гибели людей или другие тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Кроме того, в Кодексе Украины об административных правонарушениях за самовольное пользование недрами, совершение сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право собственности на недра, предусмотрено наложение штрафа в размере от 1700 до 3400 гривен для обычных граждан и от 3400 до 8 500 грн — для должностных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее полиция разоблачила схему незаконной добычи полезных ископаемых — топаза, берилла и кварцевого сырья. Злоумышленники поставляли полезные ископаемые на ювелирный завод в Киеве.

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