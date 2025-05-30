- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 196
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине увеличили объемы бронирования от мобилизации: кого это касается
Введены особые условия для предприятий, охраняющих объекты ТЭК.
В пятницу, 30 мая, украинское правительство приняло изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизациии на военное время.
Об этом сообщилпредставитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Увеличены объемы бронирования военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований", - говорится в сообщении.
В Минэкономики добавили, что принятые изменения расширяют возможности сохранения кадрового потенциала для предприятий, которые обеспечивают обороноспособность страны во время военного положения.
В министерстве сообщили, что главное изменение заключается в бронировании 100% военнообязанных на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые определены критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
Кроме того, введены особые условия для предприятий, охраняющих объекты ТЭК.
Такие предприятия могут применять любые три установленные критерии - пока не являются обязательными критерии об отсутствии задолженности по уплате налогов и уровня средней ЗП по предприятию не менее 20 тыс. грн. Также для них отменены требования относительно уровня среднемесячной зарплаты забронированных не менее 20 тыс. грн.
Условия для бронирования остаются неизменными:
предприятие должно быть включено в перечень критически важных - по представлению соответствующего органа (Минобороны, Минэнерго и т.д.);
подача заявления осуществляется исключительно в цифровом формате через портал "Дія";
ответственность за формирование списков предприятий возложена на уполномоченные государственные органы.
Напомним, с недавних пор в общее количество военнообязанных сотрудников предприятия засчитываются и те работники, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года. Это позволяет компаниям расширить объем квот на бронирование персонала