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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Украине увеличили объемы бронирования от мобилизации: кого это касается

Введены особые условия для предприятий, охраняющих объекты ТЭК.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В пятницу, 30 мая, украинское правительство приняло изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизациии на военное время.

Об этом сообщилпредставитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Увеличены объемы бронирования военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований", - говорится в сообщении.

В Минэкономики добавили, что принятые изменения расширяют возможности сохранения кадрового потенциала для предприятий, которые обеспечивают обороноспособность страны во время военного положения.

В министерстве сообщили, что главное изменение заключается в бронировании 100% военнообязанных на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые определены критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Кроме того, введены особые условия для предприятий, охраняющих объекты ТЭК.

Такие предприятия могут применять любые три установленные критерии - пока не являются обязательными критерии об отсутствии задолженности по уплате налогов и уровня средней ЗП по предприятию не менее 20 тыс. грн. Также для них отменены требования относительно уровня среднемесячной зарплаты забронированных не менее 20 тыс. грн.

Условия для бронирования остаются неизменными:

  • предприятие должно быть включено в перечень критически важных - по представлению соответствующего органа (Минобороны, Минэнерго и т.д.);

  • подача заявления осуществляется исключительно в цифровом формате через портал "Дія";

  • ответственность за формирование списков предприятий возложена на уполномоченные государственные органы.

Напомним, с недавних пор в общее количество военнообязанных сотрудников предприятия засчитываются и те работники, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года. Это позволяет компаниям расширить объем квот на бронирование персонала

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