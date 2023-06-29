В Украине увеличили тарифы на воду: на сколько вырастут цены в платежках

В среднем платежки за воду вырастут на около 60 грн.
В Украине с 1 июля вырастут тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод – такое решение 29 июня приняла НКРЭКУ.
Об этом стало известно из трансляции заседания Нацикомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Комиссия приняла решение о повышении тарифов на воду с 1 июля 2023 года в среднем на 32% (в зависимости от водоканала). Рост стоимости водоснабжения состоится в два этапа: первый – 1 июля, второй – 1 сентября.
"Решение предусматривает увеличение платежки на воду и водоотвод для среднестатистической семьи на около 60 гривен. То есть это не слишком высокая цифра, но этим мы обеспечим должную работу водоканалов и наличие воды в кране должного качества", – сообщил член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.
Насколько в Киеве вырастут тарифы на воду
Тарифы вырастут для 34 предприятий, среди которых "Киевводоканал". Так, в Киеве тариф на воду увеличится на 10,75 грн (с НДС).
Для жителей Киева с 1 июля стоимость 1 куб. м воды обойдется в общей сложности в 41,136 грн/м³:
- централизованное водоснабжение – 22,884 грн/м³ с НДС;
- централизованный водоотвод – 18,252 грн/м³ с НДС.
Расходы семьи из трех человек, которые в среднем за месяц потребляют 6,5 м³ холодной воды, возрастут на 69,88 грн.
Насколько вырастут тарифы на воду в городах Украины
- Для жителей Одессы стоимость воды вырастет с 35,15 до 44,86 грн/м³,
- Для жителей Винницы – с 25,62 до 47,75 грн/м³,
- Днепра – с 31,36 до 38,79 грн/м³,
- Ужгорода – с 54,57 грн/м³.
Для Херсонской, Николаевской и Харьковской областей тариф на воду не будет меняться.
Заметим, что для получателей субсидий суммы в платежках не изменятся, ведь субсидии будут пересчитаны.
Почему выросли тарифы на воду
В НКРЭКУ объяснили повышение тарифов на воду тем, что в последнее время увеличились расходы на электроэнергию, была повышена зарплата, а также подорожали реагенты для очистки воды.
Напомним, последний раз тарифы на воду в Украине повышали еще в декабре 2021 года.
Как пояснил ранее президент ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий, ущерб водопроводной отрасли в 2022 году составил 4,4 млрд грн, а с начала 2023 года — 3,4 млрд грн. Эксперт сказал, что тарифы на воду в Украине ниже экономически обоснованных расходов. Поэтому водоканалы потребовали от НКРЭКУ с 1 июля на 33% повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод.
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