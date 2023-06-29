В Украине увеличили тарифы на воду: на сколько вырастут цены в платежках

В среднем платежки за воду вырастут на около 60 грн.

В Украине с 1 июля вырастут тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод – такое решение 29 июня приняла НКРЭКУ.

Об этом стало известно из трансляции заседания Нацикомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Комиссия приняла решение о повышении тарифов на воду с 1 июля 2023 года в среднем на 32% (в зависимости от водоканала). Рост стоимости водоснабжения состоится в два этапа: первый – 1 июля, второй – 1 сентября.

Также читайте Каким будет курс доллара до конца 2023 года: экономист дал прогноз

"Решение предусматривает увеличение платежки на воду и водоотвод для среднестатистической семьи на около 60 гривен. То есть это не слишком высокая цифра, но этим мы обеспечим должную работу водоканалов и наличие воды в кране должного качества", – сообщил член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.

Насколько в Киеве вырастут тарифы на воду

Тарифы вырастут для 34 предприятий, среди которых "Киевводоканал". Так, в Киеве тариф на воду увеличится на 10,75 грн (с НДС).

Для жителей Киева с 1 июля стоимость 1 куб. м воды обойдется в общей сложности в 41,136 грн/м³:

централизованное водоснабжение – 22,884 грн/м³ с НДС;

централизованный водоотвод – 18,252 грн/м³ с НДС.

Расходы семьи из трех человек, которые в среднем за месяц потребляют 6,5 м³ холодной воды, возрастут на 69,88 грн.

Насколько вырастут тарифы на воду в городах Украины

Для жителей Одессы стоимость воды вырастет с 35,15 до 44,86 грн/м³,

Для жителей Винницы – с 25,62 до 47,75 грн/м³,

Днепра – с 31,36 до 38,79 грн/м³,

Ужгорода – с 54,57 грн/м³.

Для Херсонской, Николаевской и Харьковской областей тариф на воду не будет меняться.

Заметим, что для получателей субсидий суммы в платежках не изменятся, ведь субсидии будут пересчитаны.

Почему выросли тарифы на воду

В НКРЭКУ объяснили повышение тарифов на воду тем, что в последнее время увеличились расходы на электроэнергию, была повышена зарплата, а также подорожали реагенты для очистки воды.

Напомним, последний раз тарифы на воду в Украине повышали еще в декабре 2021 года.

Как пояснил ранее президент ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий, ущерб водопроводной отрасли в 2022 году составил 4,4 млрд грн, а с начала 2023 года — 3,4 млрд грн. Эксперт сказал, что тарифы на воду в Украине ниже экономически обоснованных расходов. Поэтому водоканалы потребовали от НКРЭКУ с 1 июля на 33% повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Читайте также: