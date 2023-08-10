В Украине увеличилось количество больных с инсультами: в чем причина

В 2023 году количество инсультов в стране увеличилось на 16%. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о проблемах, связанных с пробелами в менеджменте некоторых медицинских учреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

“Из-за войны инсульты помолодеют ориентировочно на 10-15 лет. Наша задача – максимально подготовить медицинскую систему, в центре внимания которой – здоровье пациента”, — заявил глава Минздрава.

По его словам, проблемы, которые до сих пор существуют в некоторых медицинских учреждениях, большинство из которых находятся в коммунальной собственности, связаны с пробелами в менеджменте.

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“Буду обращаться к председателям областных советов с соответствующими предложениями о снятии определенных руководителей с занимаемых должностей. Ведь мы говорим не об абстрактных недостатках или цифрах, за этим стоит жизнь конкретных людей, ценой ошибки или халатности для которых инвалидность или смерть”, — подчеркнул Виктор Ляшко.

Министр обратил внимание руководства медучреждений на необходимость эффективных закупок тромболитических лекарственных средств, своевременного осуществления диагностических мероприятий и эндоваскулярного вмешательства.

Также руководству больниц поручено провести разъяснительную работу с врачами о своевременном информировании пациентов о возможности реабилитации после проведения инсульта.

Какие меры принимает Минздрав

В сообщении уточнили, что Министерство здравоохранения продолжает работать над созданием сети медицинских учреждений, в которых все необходимое для оказания качественной медицинской помощи пациентам с инсультом, и внедрением новых эффективных методик для диагностики и лечения инсульта. По заказу Минздрава за последние три года было закуплено высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения, в частности ангиографы.

Министерство здравоохранения наработало принципы для разработки оптимальных маршрутов пациента с острым мозговым инсультом, по которым определен наибольший промежуток времени, в течение которого терапевтические мероприятия будут иметь наивысший эффект ("терапевтическое окно"). Также оптимизация маршрутов имеет целью существенно снизить летальность при ишемическом и геморрагическом типах инсультов.

Напомним, исследование показало, что люди, у которых есть проблемы со сном, могут иметь больший риск инсульта.

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