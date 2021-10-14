В Украине увеличилось количество областей с признаками "оранжевой" зоны карантина: перечень

С 15 октября Херсонская область переходит в "красную" зону.

В Украине по состоянию на 14 октября количество областей с признаками "оранжевой" зоны карантина увеличилось до 17.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

Так, согласно этим данным, это Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Таким образом, после обновления данных из регионов, к перечню "оранжевых" областей присоединились Николаевская и Тернопольская. Стоит отметить, что самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Луганской и Черновицкой областях — показатели 912 и 867 на 100 тыс. населения соответственно.

"Желтыми" на данный момент остаются Киев и Киевская область, а также Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская и Ровенская области.

Министерство здравоохранения Украины

Напомним, ранее сообщалось, что критические предпосылки для вхождения в "красную" зону из-за ситуации с коронавирусом сейчас имеют Сумская, Донецкая, Житомирская и Харьковская области. Самая критическая ситуация в Сумской области. В свою очередь Херсонская область из-за ухудшения ситуации с COVID-19 переходит в "красную" зону карантина. Ограничения в регионе начнут действовать уже с 15 октября.

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