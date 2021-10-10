В Украине увеличилось количество областей в "оранжевой" зоне

В Украине увеличилось количество областей в "оранжевой" зоне

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области

В "оранжевой" зоне эпидемической опасности состоянию на 10 октября отнесены 16 областей.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

По состоянию на 9 октября в оранжевую зону эпидемической опасности отнесены: Волынскую, Днепропетровскую, Донецкую, Житомирскую, Запорожскую, Луганскую, Львовскую, Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую, Хмельницкую, Черновицкую и Черниговскую области.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. Населения, по стране составляет 391 на 100 тыс. Населения, в Киеве — 247 на 100 тыс. Населения.

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Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области — 799 на 10 тыс. Населения, Луганской — 780, Сумской — 548, Херсонской — 529, Харьковской — 526, Запорожской — 505, Донецкой — 504.

Показатель загруженности коек с кислородом, определен на уровне 65%, в течение двух последних суток превышен в Донецкой области 8 октября он составил 65,2%, 9 октября — 68,1%.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 9 октября зафиксировано 11344 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 162 человека, 2581 пациент выздоровел.

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