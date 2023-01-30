В Украине увеличилось потребление электроэнергии: возможны аварийные отключения

Сейчас по всей стране действуют отключения света по графикам.

По состоянию на утро 30 января в Украине увеличилось потребление электроэнергии. Сохраняется значительный дефицит в энергосистеме. В регионах возможны аварийные отключения в случае превышения установленных лимитов.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укренерго".

Отмечается, что энергосистема все еще восстанавливается после российских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций.

Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

"Продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. Несколько энергоблоков электростанций выведены в ремонт в выходные", — сообщили в энергетической компании.

Напомним, российские оккупанты 30 января вывели на боевое дежурство в Черном и Азовском морях более 10 кораблей. Украинцы призывают не игнорировать воздушные тревоги.

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