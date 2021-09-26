В Украине увеличивается количество областей, которые соответствуют "оранжевой" зоне: где могут усилить карантин

В Украине увеличивается количество областей, которые соответствуют "оранжевой" зоне: где могут усилить карантин

Пять областей отвечают "оранжевой" зоне.

В Украине из-за распространения коронавируса по состоянию на 26 сентября уже пять областей соответствуют критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в "желтой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 сентября

Согласно данным, к Донецкой, Черкасской, Тернопольской и Днепропетровской областям добавилась Кировоградщина. В этой области уровень госпитализации вырос до 64,5% при разрешенном максимуме 50%.

В то же время, как свидетельствует информация в таблице Минздрава, динамика госпитализации пациентов с коронавирусом превышена в Киеве, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

После попадания в "оранжевую" зону власть могут вводить дополнительные ограничительные меры. Также это означает, что вскоре регион может перейти в "красную" зону.

Министерство здравоохранения Украины

Напомним, в Украине с 23 сентября в всех регионах вводится "желтая" зона, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев.

Министерство здравоохранения Украины

По каким теперь ограничениями живет Украина, читайте здесь.

Коронавирус в Украине: что изменилось в регионах с внедрением "желтой" карантинной зоны

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