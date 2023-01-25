В Украине увеличивается потребление электроэнергии: в "Укрэнерго" назвали причины

Из-за похолодания в Украине увеличивается потребление электроэнергии. Именно поэтому значительно увеличивается и дефицит мощности.

О ситуации в энергосистеме по состоянию на 25 января сообщили в "Укрэнерго".

По данным оператора, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Сейчас всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений. Они должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита.

"Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", — отмечают в "Укрэнерго".

В компании также сообщили, что в течение последних суток из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке. Там, где военные разрешили, продолжаются ремонтные работы.

Напомним, глава правительства Денис Шмигаль заявил, что Украина достойно прошла половину зимы, несмотря на ракетные удары России по энергосистеме. Впрочем, подчеркнул премьер, еще "рано расслабляться". Хотя, по его словам, у Украины достаточно ресурсов для завершения отопительного сезона в нормальном режиме.

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