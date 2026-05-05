- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 350
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине "вжарит" до +27, но скоро — новое похолодание: синоптик назвала даты
По данным синоптика Натальи Диденко, изменение погоды ожидается в конце недели — локальные дожди, грозы, понижение температуры воздуха.
В среду, 6 мая, летняя погода в Украине продлится. Днем ожидается +22+27 градусов, только южная часть будет более свежей, +17+21 градус.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Дожди в большинстве областей Украины маловероятны, будет очень много солнца.
«Небольшое исключение: локальные дожди пройдут завтра на Луганщине и вечером в среду возможны в западной части», — отметила она.
В Киеве 6 мая будет сухо, солнечно, максимально до +26 градусов.
По данным синоптика, изменение погоды ожидается в конце недели — локальные дожди, грозы, понижение температуры воздуха.
«А пока радуемся самому комфортному синоптическому периоду — жары нет, свежий воздух есть, весь юный, красивый, чистоплотный, зелень самая изысканная, небесная голубизна самая нежная, цвета вокруг самые оптимистичные, наши лучшие в мире ВСУ — лучшие!» — подытожила свое сообщение Наталья Диденко.
Ранее Диденко сообщила, что первое ощутимое изменение синоптической ситуации с дождями и ослаблением градусов ожидается ориентировочно 9-10 мая.