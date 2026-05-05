В среду, 6 мая, летняя погода в Украине продлится. Днем ожидается +22+27 градусов, только южная часть будет более свежей, +17+21 градус.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Дожди в большинстве областей Украины маловероятны, будет очень много солнца.

«Небольшое исключение: локальные дожди пройдут завтра на Луганщине и вечером в среду возможны в западной части», — отметила она.

В Киеве 6 мая будет сухо, солнечно, максимально до +26 градусов.

По данным синоптика, изменение погоды ожидается в конце недели — локальные дожди, грозы, понижение температуры воздуха.

«А пока радуемся самому комфортному синоптическому периоду — жары нет, свежий воздух есть, весь юный, красивый, чистоплотный, зелень самая изысканная, небесная голубизна самая нежная, цвета вокруг самые оптимистичные, наши лучшие в мире ВСУ — лучшие!» — подытожила свое сообщение Наталья Диденко.

Ранее Диденко сообщила, что первое ощутимое изменение синоптической ситуации с дождями и ослаблением градусов ожидается ориентировочно 9-10 мая.

