ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
350
Время на прочтение
1 мин

В Украине "вжарит" до +27, но скоро — новое похолодание: синоптик назвала даты

По данным синоптика Натальи Диденко, изменение погоды ожидается в конце недели — локальные дожди, грозы, понижение температуры воздуха.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Май радует теплом

Май радует теплом / © unsplash.com

В среду, 6 мая, летняя погода в Украине продлится. Днем ожидается +22+27 градусов, только южная часть будет более свежей, +17+21 градус.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Дожди в большинстве областей Украины маловероятны, будет очень много солнца.

«Небольшое исключение: локальные дожди пройдут завтра на Луганщине и вечером в среду возможны в западной части», — отметила она.

В Киеве 6 мая будет сухо, солнечно, максимально до +26 градусов.

По данным синоптика, изменение погоды ожидается в конце недели — локальные дожди, грозы, понижение температуры воздуха.

«А пока радуемся самому комфортному синоптическому периоду — жары нет, свежий воздух есть, весь юный, красивый, чистоплотный, зелень самая изысканная, небесная голубизна самая нежная, цвета вокруг самые оптимистичные, наши лучшие в мире ВСУ — лучшие!» — подытожила свое сообщение Наталья Диденко.

Ранее Диденко сообщила, что первое ощутимое изменение синоптической ситуации с дождями и ослаблением градусов ожидается ориентировочно 9-10 мая.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
350
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie