В Украине уже 17 областей с показателями "красной" зоны: где наихудшая COVID-ситуация

"Красная" зона карантина 18 ноября расширится.
В Украине по состоянию на 17 ноября "красной" зоне эпидемической опасности соответствуют 17 областей и город Киев. Еще пять областей в "оранжевой" зоне и две в "желтой".
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
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Согласно статистике, в связи с повышенным коэффициентом выявления случаев инфицирования, высоким уровнем госпитализаций и загруженностью кроватей с кислородом к "красной" зоне карантина относятся: г. Киев, Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
К "оранжевой" зоне относятся — Винницкая, Закарпатская, Полтавская, Харьковская, Черновицкая области. "Желтыми" удается удержаться Кировоградской и Тернопольской областей.
К слову, с завтрашнего дня, 18 ноября, в "красную" зону карантина добавится Винницкая область.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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