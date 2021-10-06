В Украине уже более 10 областей с показателями "оранжевой" зоны: где наихудшая ситуация

В Украине уже более 10 областей с показателями "оранжевой" зоны: где наихудшая ситуация

В Украине все больше количество областей соответствует "оранжевой" зоне.

В Украине из-за коронавируса по состоянию на 6 октября уже одиннадцать областей соответствуют критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в "желтой" зоне.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Согласно данным, "оранжевой" зоне карантина соответствуют показатели в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

Наихудшие показатели уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом сейчас в Харьковской, Херсонской областях — 76,6 и 70,8 на 100 тысяч населения соответственно (норма должна составлять до 60 на 100 тысяч населения). Также из-за повышенной динамики госпитализаций по коронавирусу "оранжевой" зоне соответствуют Винницкая, Ровенская, Херсонская, Хмельницкая области.

В Донецкой и Запорожской области превышено норму загруженности коек с кислородом — 67,1% и 65,6%, соответственно, см максимально разрешенной нормой 65%.

Высокий уровень госпитализаций с коронавирусом зафиксировали в Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой областях.

В Житомирской и Сумской областях превышены коэффициенты выявления случаев коронавируса. Больше всего больных в настоящее время в Черновицкой — 674 (разрешенный максимум 75 на 100 тыс. нас.,) Харьковской — 465 и Запорожской областях — 409.

Министерство здравоохранения Украины

По состоянию на 5 октября в Украине было восемь областей, которые соответствовали критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 6 октября зафиксировано 12 662 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 320 человек 4630 пациентов выздоровели.

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