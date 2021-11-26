В Украине уже четыре области с показателями "желтой" зоны: где улучшается COVID-ситуация

В Украине уже четыре области с показателями "желтой" зоны: где улучшается COVID-ситуация

"Желтая" зона карантина 26 ноября расширится.

В Украине на 26 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 19 регионов. Еще четыре области – "оранжевые", четыре – "желтые".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Согласно статистике, к "красной" зоне карантина относятся: г. Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

К "оранжевой" зоне теперь относятся – Полтавская и Харьковская области. "Желтыми " есть четыре области — Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Украине в скором времени вступят в силу карантинные правила, в том числе для невакцинированных граждан, в "желтых" зонах. Посещать общественные учреждения можно будет только вакцинированным против коронавируса по крайней мере одной дозой или имеющих отрицательный тест или сертификат об выздоровлении. Эта же норма распространяется и на служащих.

Как сообщалось, сроки действия "желтого" сертификата в Украине будут изменены.

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