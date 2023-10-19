В Украине уже циркулируют вирусы: как защититься и кто в зоне риска

В Украине начался эпидемический сезон, когда наш организм атакуют грипп, ОРВИ, а также COVID-19. О начале эпидсезона свидетельствует рост заболеваемости в два раза за последнюю неделю.

Наиболее уязвимая группа населения — это люди старше 60 лет и те, кто у кого хронические недуги. У них у всех ослаблена иммунная система.

К тому же, вирусы, особенно COVID-19, постоянно мутируют и приспосабливаются к изменениям. Как и прежде, единственный способ защитить себя и своих близких – вакцинация. Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что базовый курс вакцинации – это две прививки и один бустер, который делается через пять месяцев после второй прививки.

Даже если пожилой человек получил три прививки, возраст и наличие хронических заболеваний диктует необходимость сделать четвертую и пятую бустерную прививку. Их можно получить через пять месяцев после предыдущего. Именно такой алгоритм вакцинации позволяет снизить количество летальных исходов.

Одновременно с прививкой от COVID-19 можно сделать вакцину от гриппа. Прививка от вируса COVID-19 бесплатна, а вакцина от гриппа продается в аптеках.

Врач-инфекционист Федор Лапий сообщил, что вакцины против гриппа и COVID-19 могут вводиться за один визит в медучреждение. Таких на сегодняшний день около 2 тысяч. В основном они расположены в поликлиниках, больницах и амбулаториях. Для труднодоступных регионов и прифронтовых зон действуют мобильные бригады. Декларация с врачом для прививки не имеет значения.

Повышать осведомленность населения по этим вопросам призвана информационная кампания, которая началась в рамках проекта USAID «Развитие устойчивой системы общественного здоровья». Проект рассчитан на пять лет и состоит в помощи правительству Украины противодействовать угрозам общественному здоровью и выполнять критически важные функции этой системы. Проект уже год реализуется в Украине, способствуя защите здоровья населения в кризисный период.