"В Украине уже началась новая волна коронавируса": врач назвал месяц, когда будет пик заболеваемости

"В Украине уже началась новая волна коронавируса": врач назвал месяц, когда будет пик заболеваемости

Новой вспышки COVID-19 нам не избежать, считает иммунолог.

В Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса, вызванных штаммом "Дельта". Пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени.

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Такое мнение высказал врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире телеканала "Украина 24".

"К сожалению, мы видим, что эта волна уже началась. Ее пик, пожалуй, придется на сентябрь и октябрь", — считает медик.

По словам врача, в Украине уже происходит ежедневное увеличение количества новых инфицированных и новых летальных случаев.

"И мы понимаем, что эта волна неизбежна. Мы еще можем что-то сделать, чтобы ее смягчить, но то, что она будет, и то, что она связана с" Дельта "-вариантом, - это уже, к сожалению, факт ", — отметил Андрей Волянский.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 августа зафиксировано 1560 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 32 человека, еще 898 выздоровели. Было проведено 50 593 теста.

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