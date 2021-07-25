В Украине уже осуществили более 4 млн прививок против COVID-19: скольких людей вакцинировали за сутки

В Украине уже осуществили более 4 млн прививок против COVID-19: скольких людей вакцинировали за сутки

Вакцинировали от коронавируса в Украине по крайней мере одной дозой уже более 3 млн человек.

В Украине вакцинировано против коронавируса по состоянию на 25 июля уже 4 763 443 человек. За сутки сделали 71 571 прививку.

Об этом отчитываются в Минздраве.

Так, за сутки 24 июля вакцинировали 71 571 человека против COVID-19. Одну дозу получили 50 421 человек, полностью иммунизированы — 21 150 человек.

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"С начала прививочной кампании привито 3 060 561 человек, из них получили 1 дозу — 3 060 559 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 702 884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 763 443 прививки", — говорится в сообщении.

В Минздраве также сообщили, что в течение суток работали 272 мобильные бригады; 741 пункт прививки; 501 центр вакцинации.

Напомним, канадские ученые выяснили, насколько эффективна одна доза вакцины AstraZeneca против различных штаммов COVID-19.

Также ранее эксперты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых вакцинами Pfizer и AstraZeneca в Англии. Оказалось, что две дозы вакцины от коронавируса компаний Pfizer или AstraZeneca почти столь же эффективные против более заразного штамма "Дельта", как и против ранее известной мутации "Альфа".

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