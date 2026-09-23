В Украине уже первые морозы, а Европу накроет волна заморозков до -12°C: чего ждать дальше

Заморозки (иллюстративное фото) / © Getty Images

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В Украине уже зафиксированы первые осенние морозы. В высокогорье Карпат температура утром 23 сентября опустилась до -2°C, в то время как в ряде регионов Европы в ближайшие дни ожидают значительно более сильное похолодание - местами до -12°C.

О морозе в Карпатах сообщили горные спасатели Прикарпатья.

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В Украине уже зафиксированы первые осенние морозы.

По состоянию на 8:00 на горе Поп Иван был облачным и туманным. Дул западный ветер скоростью около 3 м/с, а температура воздуха составила -2°C.

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Между тем, по информации Dobrapogoda24, в Европе формируется ранняя волна заморозков. В ближайшие несколько дней холодный воздух продолжит распространяться на северные, восточные, центральные и частично южные регионы континента.

В некоторых областях температура может опуститься до -12°C, причем мороз ожидается не только у поверхности земли.

Причиной похолодания является движение холодных воздушных масс с севера на фоне зон низкого и высокого атмосферного давления. При прояснениях холодный воздух будет накапливаться в отдельных регионах, усиливая ночные заморозки.

Одним из самых показательных примеров уже стала Австрия. За последние сутки в Зоннблике температура опустилась до -6,6°C, а в Брунненкогеле - до -5°C.

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В Польше также сохранится холодная погода, однако ожидаемое похолодание там будет слабее, чем в наиболее уязвимых к арктическому воздуху регионах Европы.

По прогнозам, волна заморозков на континенте в ближайшие дни будет только усиливаться.

Напомним, в Киеве и области 23 сентября сохранится прохладная и пасмурная погода. Существенных осадков не ожидается, хотя во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью температура составит +7…+8°C, днем около +15°C.

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