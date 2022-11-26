В Украине уже работает 73% мобильной сети — Федоров

Самые ощутимые проблемы пока что в Донецкой и Запорожской областях.
После масштабного обесточивания в результате ракетной атаки россиян уже работает 73% мобильной сети Украины.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram 26 ноября.
Благодаря активной работе энергетиков, которые быстро возобновили свет, мобильные операторы переподключили половину базовых станций.
По словам вице-премьера, ситуация значительно улучшилась в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях. Связь стабилизируется в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях.
"В других областях пока есть трудности со связью. Самые ощутимые проблемы в Донецкой и Запорожской областях. Но энергетики и телеком-компании работают 24/7, чтобы как можно скорее вернуть людям связь на всей территории Украины", — подчеркнул Федоров.
Российские оккупанты 23 ноября нанесли по Украине очередной ракетный удар. Попали в объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. Массированные ракетные атаки кафиров на энергетическую структуру привели к перебоям питания сетей связи общего пользования.
Уже 24 ноября к сети начали постепенно подключать города Украины. Первое, что было заживлено – объекты критической инфраструктуры.
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