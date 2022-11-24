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В Украине уже развернули более 3700 "Пунктів незламності": где украинцы могут погреться

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1272
Время на прочтение
1 мин
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В Украине уже развернули более 3700 "Пунктів незламності": где украинцы могут погреться

"Пункт несокрушимости" / Фото: ГСЧС

Пункты работают бесплатно.

В Украине по состоянию на 9:00 утра 24 ноября уже открыли 3720 "Пунктів незламності".

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В "Пункти незламності" могут прийти все желающие украинцы во время длительного отключения электроэнергии или тепла.

"Пункт несокрушимости"

Ближайший пункт можно найти на карте, перейдя по ссылке.

Где погреться украинцам

В Украине развернули "Пункти незламності" в связи с очередной ракетной атакой со стороны России и массовым обесточиванием. Эти пункты работают круглосуточно и бесплатно. Там доступны тепло, вода, свет, мобильная связь, Интернет, зарядка мобильных устройств, места отдыха, обеспечение для мам и детей, аптечки.

Кроме этого, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в случае отсутствия электроэнергии украинцы могут обратиться за помощью и к полицейским на улице, и погреться в отделениях полиции, обеспеченных средствами связи и генераторами.

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Дата публикации
Просмотры
1272
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