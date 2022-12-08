В Украине уже развернули более тысячи "Пунктів незламності": карта

На всей территории Украины круглосуточно функционируют "Пункти незламності" для временного пребывания граждан.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула 1072 "Пункти незламності", из которых:

755 стационарных пунктов на базе пожарно-спасательных частей;

315 мобильных пунктов на базе палаток;

2 мобильных пункта на базе транспортных средств.

Всего с начала функционирования (с 18 ноября 2022 года) в этих "Пунктах" оказана помощь более 198 тыс. человек, из них в мобильных пунктах на базе палаток — более 178 тыс. человек.

За прошедшие сутки в "Пунктах" оказана помощь более 8 тыс. лицам, из них в палатках — более 7 тыс. человек.

Напоминаем, что в таких "Пунктах незламності", несмотря на отключение электроэнергии, предполагается наличие тепла, воды, освещения, мобильной связи, Интернета, питания для мобильных устройств, места отдыха, аптечки, обеспечения для мам и детей.

Комплектование и функционирование "Пунктів незламності" осуществляется с учетом имеющегося ресурса органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

На специальном сайте – nezlamnist.gov.ua, – размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется.

Рекомендуем уже сейчас записать адреса ближайших "Пунктів незламності" на случай аварийного отключения связи или электроэнергии.

Работа "Пунктів незламності" в Украине

Напомним, что ранее в Запорожье в "Пункті незламності" спасли мужчину, у которого произошел инсульт. Мужчина не мог говорить и шевелиться, а потом потерял сознание.

Тем временем в Киеве открыли "Пункт незламності" при Лукьяновском СИЗО. Он работает круглосуточно. В помещении тепло, есть электроэнергия, горячий чай и Интернет.

К тому же ТСН.ua проверил работу "Пунктів незламності" в Буче. В "Пунктах Несокрушимости" можно зарядить телефоны, павербанки, выпить горячий чай и поработать с ноутбуком.

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