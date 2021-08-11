В Украине уже сделали почти 7 млн прививок против COVID-19: скольких людей вакцинировали за сутки

В Украине уже сделали почти 7 млн прививок против COVID-19: скольких людей вакцинировали за сутки

За прошедшие сутки в Украине вакцинировались против коронавируса более 160 тыс. человек.

В Украине за сутки 10 августа 2021 года вакцинировано против коронавируса 16 7673 человек. В общем уже проведено 6 846 399 прививок против COVID-19.

Об этом сообщают в Минздраве.

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"167 673 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки 10 августа 2021 года. Одну дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы — 63 890 человек", — говорится в сообщении.

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В общем за прошедшие сутки работали 965 мобильных бригад, 2 774 пункта прививки и 325 центров вакцинации.

В Минздраве добавляют, что с начала прививочной кампании привито 4324553 человека, из них получили одну дозу — 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 521 848 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 846 399 прививок.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может спасти жизнь. Как показывает опыт различных стран мира, самая высокая летальность от болезни, вызванной штаммом "Дельта", именно среди невакцинированного населения.

Ранее в Минздраве рассказали, куда обращаться, если после вакцинации от коронавируса в электронной системе нет данных.

Как сообщалось, ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе в новом исследовании выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Подробно об этом читайте здесь.

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