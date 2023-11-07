В Украине уже скоро легализируют медицинский каннабис – назван срок

Верховная Рада в ближайшее время может легализовать каннабис в медицинских целях.

Верховная рада Украины уже в ноябре может принять закон о медицинском каннабисе.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Допускаю, что в этом месяце он уже может быть принят", — сказал он.

По его словам, законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса был полностью поддержан на парламентском комитете 4 ноября – до принятия во втором чтении со всеми комитетскими правками.

Однако Радуцкий отметил, что найдутся отдельные депутаты, которые постараются "сбить" этот закон.

На сегодняшний день в Украине потребность в медицинском каннабисе, по расчетам Минздрава и ВОЗ, может достичь до 7 миллионов человек. Это и военные с симптомами ПТСР, онкобольные, больные эпилепсией, раненые военные и гражданские с болевыми ощущениями.

"А в мире существует только два препарата стоимостью около 380 долларов и 220 евро — государство не сможет обеспечить всех такими препаратами. Поэтому и происходит легализация медицинского каннабиса, чтобы Украина смогла сама производить лекарства на основе медицинского каннабиса и чтобы онкобольные люди могли, например, вместо морфия получать обезболивающее как каннабис", — пояснил Радуцкий.

Законопроектом предусмотрен очень жесткий контроль за хранением и оборотом медицинского каннабиса.

Также документ снимает советские ограничения о производстве технического каннабиса, поскольку из него производится и пищевая посуда, и текстиль, и многие другие бытовые вещи, говорит представитель комитета ВР.

"В законе установлено, что после его принятия правительству предоставляется срок в шесть месяцев, за который оно должно разработать все подзаконные акты, приказы, чтобы этот закон заработал", — подытожил Радуцкий.

Медицинский каннабис будет отпускаться только по электронному рецепту, в свободной продаже его не будет.

Напомним, в июле закон о медицинском каннабисе приняли в первом чтении. "За" проголосовало 268 депутатов.

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